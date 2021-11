"On espère juste retrouver nos sous": des prestataires de la gare du Sud témoignent de retards de paiement

Je suis dégoûté. On a fait de super prestations. On était super heureux de bosser là-bas », confie l’une des musiciennes qui s’est produite à la gare du Sud. Elle assure que sur les sept dates que son groupe a assurées dans la halle de la gare, deux n’ont toujours pas été réglées par Le Jardin Défendu, une filiale de la société Enchanté.

"Je n’ai plus de nouvelles depuis début septembre. Silence radio, s’agace l’artiste l’intermittente. Cet argent ça correspond à notre salaire". Et elle ne serait pas la seule touchée par ce problème de trésorerie: "En parlant à droite, à gauche, on s’est rendu compte que d’autres groupes étaient dans la même situation".

"Ils auraient dû faire les travaux en arrivant"

Carl Mugnier, est à l’origine de la soirée L’apéro des Frenchies, le succès des jeudis soir à la gare du Sud. "On faisait venir entre 1.000 et 1.500 personnes", estime-t-il. Ce sont près de 17.000 euros qui manquent dans les caisses de sa société qui n’a plus été payée depuis août. Compréhensif devant les difficultés du gestionnaire Enchanté il trouve la situation "un peu énervante". "Nous, on espère juste retrouver nos sous", livre-t-il.

"Ils auraient dû faire les travaux direct, pense Carl Mugnier. En voulant ouvrir cet été ils ont perdu de l’argent. La Côte d’Azur, l’été, les gens vont sur les rooftops ou sur les plages, et pas à l’intérieur". Lui assure que la communication n’a jamais été rompue avec le gestionnaire de la halle festive de la Libération. "Ils nous ont mis devant le fait accompli en nous prévenant fin septembre que ça devenait compliqué puis que les animations été suspendues mi-octobre. Mais ils ont toujours été honnêtes avec nous".