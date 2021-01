"On en découvre chaque jour de nouveaux": ces restaurants "clandestins" qui ouvrent malgré les interdictions sur la Côte d'Azur

À l’entrée de ce resto du canton de Villefranche, Jérôme fait sa pause cigarette. Ses mains tremblent un peu. Son regard délavé, comme brouillé par des mois de nuits blanches d’angoisse, nous darde.

Il retient de justesse un si vain "Comment avez-vous su ?". À quoi bon. Son resto est ouvert, malgré la prohibition sanitaire.

La main dans le sac ? Sa première réaction, c’est le déni: "On accueille les gars du BTP. On fait du "à emporter". Quand ça gèle, on leur propose de manger au chaud..."

Un coup d’œil par-dessus son épaule: ses clients n’ont pas le look du maçon épuisé ou de terrassier affamé.

Plutôt de cadres ici, là d’une bande de commerciaux rigolards entre deux missions, au fond des retraités bon chic bon genre.

"Pas plus hors-la-loi qu’un resto d’entreprise"

Changement de stratégie. Jérôme passe en mode "défensif": "Ben quoi, je ne me sens pas plus hors-la-loi que les patrons des grandes entreprises de la Côte qui ont toujours le droit d’exploiter leurs restaurants d’entreprise. Chez eux, c’est parfois une centaine d’employés qui mangent dans la même salle et ici, quand je sers clandestinement quinze clients, c’est un monde ".

Depuis que la flambée de l’épidémie a repris à l’automne, que les restaurants ont dû de nouveau tirer le rideau, le patron de cette "belle table" est "entré en résistance". La culpabilité, oui, il l’a connue. "Mais entre deux maux, je n’avais pas le choix ".

À l’intérieur du "clando" qui, dans le monde d’avant servait à midi plus de quatre-vingt-dix couverts, une douzaine de clients occupent cinq tables qui semblent jouer à l’écarté.

Un couple de retraité se lève pour payer son addition: "C’est notre fils qui nous en a parlé. On le sait, c’est interdit. Mon mari à 70 ans, moi 65. Oui, nous sommes des personnes à risque, mais on a fait très attention et vous savez quoi ? On sort de là, totalement retapés. En vrai, c’est presque moins le menu, délicieux au demeurant, que cet enivrant brouhaha de verres qui tintent, de couverts qui claquent sur l’émail, d’éclats de voix mixé avec la musique d’ambiance qui a illuminé ce repas interdit: le chant de la vie! ".

Ne plus vivre dans la peur

Si ces restaurateurs entrés dans la "clandestinité" avaient besoin d’un avocat, ce couple serait sans doute leur meilleur ténor.

Car le risque qu’il prend, Jérôme le mesure: "Fermé, je suis mort. Une fermeture administrative ? Ça précipiterait l’inévitable ".

Patron d’un autre de ces "speakeasy" azuréens entre Antibes et Villeneuve-Loubet, Richnou dit la même chose: "Oui, on est le village gaulois. César peut nous tomber sur le râble, mais on n’en peut plus de vivre dans la peur. La peur du virus, la peur de tout perdre sans pouvoir se battre ".

Pour autant, le chiffre d’affaires de ses menus interdits est au mieux "une béquille": "Tu crois vraiment que si j’étais millionnaire, je serais là à faire le con, à me mettre hors-la-loi ? Tout ça pour quelques centaines d’euros de plus en caisse ? Je ne me paye plus, mais un resto c’est une équipe, sinon ça ne marche pas. Le chômage partiel, c’est bien beau, mais mes deux filles en salle, quand il n’y a plus de pourboires et qu’à la fin du mois, elles touchent 84 % d’un SMIC, tu peux imaginer comme c’est la fête à la maison ?! Rester ouvert en douce, ça me permet de nous éviter ça."

Spécieux ou pas, l’argument massue que, de sa grosse voix, Richnou assène comme un "circulez, s’il vous plaît" soulève aux quatre tables de son "clando" un tonnerre d’applaudissements: "Regarde, nous interpelle Trevor. Il a mis tellement de bouteilles de gel hydroalcoolique sur les tables que j’ai failli m’en servir un verre à la place de ce super bourgogne. Mais au-delà de ce plaisir interdit d’un resto entre pote, on est là pour soutenir ces restaurateurs qui sont en train de crever dans l’indifférence générale ".