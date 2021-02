"On en a marre de ne plus pouvoir vivre": à Vintimille, 4 restaurants sont restés ouverts malgré la récente interdiction

L’annonce a dû mal à passer auprès des professionnels. Le gouvernement italien a décidé que, ce dimanche, certaines régions comme La Ligurie passaient en zone orange. À Vintimille, quatre restaurateurs ont décidé d’ouvrir le midi, en signe de contestation.

"Je suis vraiment touché de voir que nos clients sont venus nous soutenir avec amour et passion, d’autant plus que ça s’est décidé samedi soir", pose Andrea Perotti, gérant de Pasta e basta.

Les clients étaient au rendez-vous

Ça faisait 11 jours que les restaurants avaient rouvert quand, vendredi, le couperet tombe : ils doivent à nouveau fermer le lendemain soir, à 18 heures. "Pile le jour de la Saint-Valentin, un jour important pour nous", souffle Andrea Perotti. Il décide alors de maintenir son programme initial et poste un message sur le compte Facebook du restaurant, pour prévenir ses clients.

Résultat : son établissement n’a pas désempli. "C’est honteux de les faire fermer un jour aussi important pour eux. Saint-Valentin ou pas, c’était vraiment très agréable de pouvoir aller au restaurant, au moins le week-end. Toute la semaine, on mange au travail, dans des conditions pas du tout optimales. On en a marre de ne plus pouvoir vivre", appuie Murielle Martin, qui a profité d’un plat de pâtes au soleil, avec sa famille.

Dans l’attente d’éventuelles amendes

Les policiers sont bien évidemment passés, et plusieurs fois. Les contrôles se sont déroulés dans le calme, mais les restaurateurs ont dû fermer vers 15 heures. Pour l’instant, ils n’ont pas encore dû payer d’amendes.

Andrea Perotti, lui, se dit content de cette journée. "On a tout respecté : les tables étaient espacées, il y avait du gel hydroalcoolique, le personnel portait des masques et les gens qui se déplaçaient aussi", assure-t-il.

Saint-Valentin oblige, les clients sont repartis avec des fleurs et des ballons en forme de cœur. Et les plus chanceux sont peut-être les derniers arrivés. "On devait vraiment fermer à 15 h 15. Donc, en fin de service, on a proposé aux gens qui avaient commandé, mais qui ne pouvaient pas manger sur place, de repartir avec leur plat de pâtes offert", achève Andrea Perotti.