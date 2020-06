On connaît la date de réouverture de la plage du Larvotto à Monaco

La plage sera accessible au public dès ce samedi, donc, de 7h à 20h pour juillet et août et de 8h à 19h en septembre.

"Si nous avons souhaité que ce chantier se poursuive alors que nous avions arrêté les opérations publiques, c’est parce que nous avions la certitude que les Monégasques et résidents, au sortir de la période de confinement, seraient heureux de retrouver des espaces publics de qualité, accessibles et conviviaux", confie Marie-Pierre Gramaglia, conseiller de gouvernement - ministre de l'Equipement, de l'environnement et de l'urbanisme.

L'accès à la plage se fera depuis l'avenue Princesse-Grace par une passerelle sécurisée au-dessus du chantier.

La distanciation sociale devra être respectée sur l'espace. Des douches et sanitaires provisoires seront accessibles, y compris aux personnes à mobilité réduite.

Deux commerces seront présents, le palais du Maillot de bain, et le Miami. Le premier proposera une offre snacking et le deuxième une offre de restauration de type brasserie/bistronomie.

Derrière la palissade antibruit, les travaux se poursuivront tout l’été avec comme objectif d’ouvrir entièrement plage et commerces à l’été 2021.