On connait enfin la date du dernier Bal des Fous de la saison à Cannes

Le suspens aura duré presque 48 heures après l’annulation du dernier Bal des Fous de la saison pour cause d’alerte orange météo dimanche dernier. Les organisateurs l’ont annoncé aux quelques milliers de fêtards dans l’expectative : une nouvelle date à été fixée, samedi 2 septembre sur la terrasse du Palais.

"On est soulagés et vraiment heureux que la der’ puisse avoir lieu", se réjouit Mozart, co-organisateur de l'événement. "Ça n’était pas gagné car le festival de plaisance et le tax free sont en plein montage, c’est un vrai casse-tête pour changer une date et réorganiser les plannings !"

Le thème reste inchangé

Le thème de la fête reste le même : Barbie, Ken et les aventuriers ! "Beaucoup avaient déjà acheté leurs déguisements. Dimanche, on a cru jusqu’à la dernière minute que le Bal pourrait avoir lieu. Certains étaient déjà dans le train ou à Cannes, et beaucoup étaient déçus... C’est l’occasion de se rattraper !"



Si la fête à habituellement lieu le dimanche, ce changement de date arrangera certainement tous ceux pour qui la rentrée aura lieu lundi ! "Ça permettra au plus grand nombre de profiter pleinement de la soirée. Et en plus, comme beaucoup de vacanciers sont déjà repartis, il y aura certainement moins d’attente pour rentrer !"