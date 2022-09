On a visité le bateau révolutionnaire "OceanXplorer" en escale à Monaco

C’est un exemple de reconversion. Construit en 2010 en Turquie et aménagé comme navire de support, de surveillance et d’assistance aux plates-formes pétrolières en Mer du Nord, le Volstad Surveyor a été racheté en 2018 par l’organisation internationale à but non lucratif, OceanX, créée par le milliardaire américain et philanthrope, Ray Dalio. L’une des plus grandes fortunes du monde, passionné d’océanographie et ravi d’avoir noué un partenariat solide avec la Fondation Prince Albert II.

Aussitôt acheminé vers un chantier de Rotterdam, le navire a été renommé OceanXplorer et métamorphosé en bateau d’exploration et de recherche scientifique, capable de sonder les fonds marins et de retranscrire sans filtres l’expérience de son équipage grâce à un media lab unique au monde. Un condensé de technologies (casques de réalité virtuelle, hologrammes, drones...) permettant d’immerger le grand public au cœur des missions scientifiques.