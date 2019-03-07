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      L’an dernier, la soirée avait réuni 600 personnes sous le chapiteau. (DR)

      Un super bingo en clôture samedi soir Lancement de la kermesse de Soeur Marie ve...
      Si le financement est complété, cette huile sur toile de 50 cm sur 50 cm va être acquise pour un montant de 528 000 euros à la collection privée américaine qui la détient aujourd’hui.

      Achetez un petit bout du Nu Orange de Bonnard !
      Julian Schnabel, accompagné de sa compagne Louise Kugelberg, a tenu à rencontrer Franck Baille à Paris pour voir les dessins. Avant de revenir, avec Willem Dafoe.

      Un scénario audacieux Un peu de Monaco dans le Van Gogh de Schnabel
      Au cours de sa matinée portes ouvertes, le lycée Curie fera découvrir aux élèves et leurs parents les modalités de la réforme du bac 2021. (Archive J.-F.O.)

      Lycée Curie : les portes ouvertes dans le contexte de la réforme Bac 2021

      On a visité en avant-première le tout nouveau bâtiment qui accueillera les stars, les journalistes et les membres du Monte-Carlo Country Club

      PAR arnault Cohen Mis à jour le 07/03/2019 à 08:50 Publié le 07/03/2019 à 08:00
      Mis à jour le 07/03/2019 à 08:50 Publié le 07/03/2019 à 08:00
      Eric Seigle, le directeur du club sur l'un de ses cours.

      Eric Seigle, le directeur du club sur l'un de ses cours. Photo Jean-François Ottonello

      On a visité en avant-première le tout nouveau bâtiment qui accueillera les stars, les journalistes et les membres du Monte-Carlo Country Club

      Par arnault Cohen Le 07/03 à 08h00 MàJ 07/03 à 08h50

      Du 13 au 21 avril, les plus grands joueurs de tennis du monde seront réunis au Monte-Carlo Country Club. Un nouveau bâtiment sera à leur disposition dans ce temple de la terre battue avec notamment la livraison prochaine d'une salle de fitness

      Un bâtiment flambant neuf vient tout juste d’être livré, parachevant trois ans de travaux dans la partie basse du Monte-Carlo Country Club (MCCC).

      À cinq semaines des premiers échanges de balles au Rolex Monte-Carlo Masters (13-21 avril), nous avons visité ce lieu qui rendra la vie des joueurs, de leur famille et des journalistes plus facile durant le tournoi. Un lieu qui, tout le reste de l’année, enrichira grandement le confort et l’appétit de sport des 2.167 membres du club.

      La suite du direct