On a visité en avant-première le tout nouveau bâtiment qui accueillera les stars, les journalistes et les membres du Monte-Carlo Country Club

Un bâtiment flambant neuf vient tout juste d’être livré, parachevant trois ans de travaux dans la partie basse du Monte-Carlo Country Club (MCCC).
À cinq semaines des premiers échanges de balles au Rolex Monte-Carlo Masters (13-21 avril), nous avons visité ce lieu qui rendra la vie des joueurs, de leur famille et des journalistes plus facile durant le tournoi. Un lieu qui, tout le reste de l’année, enrichira grandement le confort et l’appétit de sport des 2.167 membres du club.
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