On a pensé à vos soirées d'été: notre top 15 des rooftops de la Côte d'Azur

Entre mer et montagne, ambiance cosy et conviviale, tables de jeux avec vue à 360°... Voici notre top 15 des plus beaux toits-terrasses de la Côte d'Azur et Monaco pour passer de belles soirées d'été.

Cet été, prenez de la hauteur, et prenez l’air! Après plusieurs semaines confinées, ces mots prennent toute leur dimension. On comprend mieux alors les raisons pour lesquelles les rooftops sont pris d’assaut sur la Côte d’Azur. Vue panoramique, petite brise jusqu’au coucher de soleil, retrouvailles en famille ou entre amis, autour d’un verre, de tapas,àrefaire le monde ou à se payer de franches rigolades… Les toits-terrasses, aménagés parles hôtels, bars ou restaurants, connaissent un succès retentissant surla Côte. Les gérants et propriétaires l’ont compris qui rivalisent d’imagination pour proposer aux clients, vacanciers ou non, une ambiance particulière et toujours plus de services. Envie d’évasion, de légèreté, de douceur, d’ambiance feutrée ou DJ, désir de fraîcheur, de romantisme, d’en prendre plein les yeux... Vous avez le choix. Suivez le guide. LE MONSIGNY, à NICE Le Monsigny, à Nice Photo Frantz Bouton Un jaccuzzi rond et bleu incrusté dans un promontoire fait de planches. Des aménagements en bois gris clair dentelé façon chalet. C’est magnifique! Pour accéder à la douceur de vivre du rooftop du Monsigny, au cœur de Nice, mieux vaut réserver, car c’est tout le temps plein. Plein d’habitués, de gens du quartier. Tous accros à l’animation DJ du jeudi au samedi, des cocktails finement travaillés, de la cuisine fraîche préparée en live. Savoir+

Cocktail sans alcool: 8€. Planche de charcuterie ou de fromage: 15€.

17, avenue Malausséna, Nice. Tél. 04.89.74.91.61.

Ouvert 7 jours sur 7 de 15 h à minuit. LES TERRASSES DU SYRACUSE, à VILLENEUVE-LOUBEt Les terrasses du Syracuse, à Villeneuve-Loubet Photo O.V. After work le jeudi à partir de 18h30, brunch à 39 € le dimanche de 11h à 15h... Le rooftop de l’hôtel Mercure ne manque pas de propositions pour occuper votre été. Et ses atouts sont nombreux: 800 m² de terrasse, vue sur la mer avec la marina baie des Anges

juste à côté, musique lounge... L’endroit affiche souvent complet alors pensez à réserver! Savoir+

Cocktail sans alcool: 8€. Tapas à partir de 5 €.

215, Boulevard Eric-Tabarly, Villeneuve-Loubet. Tél. 04.93.20.45.09.

Ouvert tous les jours de 10h à 22h30. MERCURE, dans le CENTRE de NICE Le Mercure en plein centre-ville de Nice Photo DR Le Sky Lounge bar and rooftop du Mercure Nice Centre Notre-Dame? Un truc de ouf! Deux terrasses différentes. L’une plongeant sur 2.000 m2 de jardin appartenant à l’hôtel. L’autre offrant un envol sur NotreDame, l’ex-Riviera, les toits de la ville vus différemment. La partie fitness-jacuzzi-piscine est pour les clients de l’hôtel. Mais le grand public profite du reste: salons confortables et ambiance DJ dingue chaque vendredi. Même The Avener est venu! Réservation conseillée. Savoir+

Cocktail sans alcool: 7,50€. Planche de charcuterie ou de fromage: 8 à 12€.

28, avenue Notre-Dame, Nice. Tél. 04.93.13.36.35.

Ouvert 7 jours sur 7 de 9h à minuit CASINO 3.14, à CANNES Le Casino 3.14, à Cannes Photo DR Tout à la fois au cœur de Cannes et à deux pas de la Croisette, face à la Grande bleue! Le casino-hôtel du 3.14, propriété du groupe Partouche, joue carrément l’exclusivité avec son rooftop, dans une ambiance musicale très "cosy". Puisqu’’il s’agit du seul de tout le département à proposer, en plein air, avec vue à 360°, des tables de jeu (7 dont blackjack, textas holdem, Omaha poker). Et si cela ne suffisait pas,toujours au 6e étage, 8 machines à sous, à rouleau et vidéo-poker, vous attendent. Un spot rare, forcément réservé aux adultes, avec un lounge-bar pour se décontracter autour d’un cocktail entre deux parties. Savoir+

Cocktail sans alcool (Grenadin): 7€. Planche "italienne" à partager: 36€.

5 rue François-Einesy, Cannes. Tél. 04.97.06.36.90.,

Bar dès 20h, jeux dès 22h et jusqu’à 4 h. RADISSON BLU à NICE Le Radisson Blu, à Nice Photo Frantz Bouton Palais de la Méditerranée, Négresco, aéroport... Anse complète bordée par la mer. C’est ce qu’on voit du rooftop au 8e étage du Radisson Blu. Trônant en plein milieu de la baie des Anges. Panorama admiré de la piscine, de la terrasse-bar et même du restaurant, fermé et climatisé. Le mobilier a été refait dans les tons de gris.Ambiance musicale les fins de semaine. Dans cet endroit magique, mieux vaut réserver pour être sûr d’avoir son bout de paradis. Savoir+

Cocktail sans alcool: 9€. Planche de charcuterie ou de fromage: 19€

223, promenade des Anglais, Nice.

Tél. 04.97.17.72.79.

de 11h à 19h du lundi au mercredi, de 11h à 23h du jeudi au dimanche. LA RIVIERA ROOFTOP, à CANNES La Riviera, à Cannes Photo DR Un rooftop éphémère qui mêle sport, art, détente et cocktails? C’est le pari d’Allan Sainten qui s’est installé pour l’été au cœur de Cannes, là où défilent habituellement les stars durant le Festival. "C’est la boîte de nuit Madame Monsieur qui s’installe en temps normal ici pendant la quinzaine..." 400 m2 où les clients peuvent tester des cours de boxe, yoga ou zumba le matin (10€), se relaxer dans le coin jacuzzi, admirer les toiles de 4 artistes ou encore savourer cocktails et tapas. Le tout avec vue sur la Californie et les toits de Cannes! Savoir+

Cocktail sans alcool: 8€. Avec alcool: 12 €. Assiette de tapas: 25€ pour 3/4 personnes.

5 rue des Belges, 06400 Cannes. Tél. 07.68.70.49.44.

De 9h à 13h et de 16h à 2h30. NIKKI BEACH, à MONACO Le Nikki Beach, à Monaco Photo Artman Agency Terrasse avec piscine et vue panoramique sur la Méditerranée. Le Nikki Beach de Monaco, logé sur le toit de l’hotel Fairmont entre ciel et mer cumule les miles! Le seul rooftop de la Principauté est connu pour être l’antre du farniente au soleil, de la musique et de la fête pour s’ambiancer avec vue du cap Martin au Rocher. Les places sur les bed qui entourent la piscine sont recherchées... il est préférable de réserver! Savoir+

Cocktail sans alcool: 18€. Planche de pizza burrata: 32€.

Nikki Beach au Fairmont, Monte-Carlo. Tél. 00.377.93.30.07.00.

Tous les jours de 11h à 19h. BY MARRIOTT, à NICE Rooftops de l'hotel Marriott Photo E.O. Farago on the roof.Toit-terrasse de l’hôtel AC Nice by Marriott, promenade des Anglais, de 1.000 m2, fleuri, offrant une vue circulaire sur Nissa la Bella.Autour de la piscine de 50 m2, c’est ambiance musicale live, du mardi au samedi, avec pop, variété, bossa-nova... Il vaut mieux réserver, car c’est complet au quotidien. La clientèle? 90% niçoise. On vient pour l’atmosphère, mais aussi pour l’oeuf incroyable cuit à basse température et la bombe au chocolat. Savoir+

Cocktail sans alcool: 10€. Assiette de fromage: 14€.

58, promenade des Anglais, Nice. faragoontheroof.com.

Ouvert du mardi au samedi, de 17h à minuit, ambiance live de 19h à 22h. LE NOVOTEL, à NICE Le Novotel, à Nice Photo Frantz Bouton Le rooftop du Novotel Nice centre et Vieux-Nice. Il domine un carrefour urbain stratégique. Piscine refaite il y a 2 ans où l’on se rafraîchit après la mer, jardinières foisonnantes de part et d’autre formant un cocon émeraude, ne voir que le bleu du rectangle turquoise, et par-delà les toits des maisons et des églises niçoises, le bleu de la mer. Tous les jours, l’ambiance musicale apporte sa touche rythmée. On en oublie la ville en bas. Savoir+

Cocktail sans alcool: 8,50€. Planche de charcuterie: 12€.

8-10, parvis de l’Europe, Nice. Tél. 04.93.13.30.83.

Ouvert tous les jours, de 11h à 21h. HÔTEL MÉDITERRANÉE, à MENTON Hôtel Méditerranée;, à Menton Photo hôtel Méditerranée Niché au 7e étage, le rooftop du Quality Hôtel Menton Méditerranée est une véritable parenthèse enchantée au cœur du centre-ville. Ouvert tous les jours, il accueille les clients pour un bain de soleil toute la journée ou pour boire un verre ou dîner le soir venu. Le lieu, encadré par le campanin de la Basilique Saint-Michel, la mer et la montagne, a fait peau neuve l’année dernière pour offrir aux clients une ambiance plus lounge et conviviale. Il propose une carte de cocktails avec ou sans alcool, mais aussi des vins, sodas et planches de tapas. Le rooftop peut être privatisé pour des événements (anniversaire, afterwork…). Savoir+

Cocktail sans alcool: 7€. Planche de tapas + un verre de vin: 8€.

Quality Hotel Menton Méditerranée, 5 rue de la république, Menton. Tél. 04.92.41.81.81

Tous les jours, le bar à partir de 17h. ASTON LA SCALA, à NICE Hotel Aston La Scala Photo E.O. Du sommet de l’Aston la Scala, que voit-on? Toute la promenade du Paillon, la mer, la ville historique, la colline du Château, les toits typiques à tuiles rondes et les

dômes. On aime la piscine, ouverte de 10h à 17h. On raffole de la nouveauté: des cours de réveil musculaire avec le coach Franck Beresniak, de 8h à 10h (sur inscription). On devient "accro" de l’ambiance musicale. Du live avec rythmes latino-cubains, jazz, pop... Du mardi au samedi dès 18h30. Mieux vaut réserver. Savoir+

Cocktail sans alcool: 17€. Planche de charcuterie ou de fromage: 8€ par personne.

12, avenue Félix-Faure, Nice. Tél. 04.92.17.53.00.

Ouvert 7j/7 de 17 heures à minuit, pour la partie bar. L’APP’ART, à Juan-les-Pins L'app'art, à Juan-les-Pins Photo Patrice Lapoirie Qui peut se targuer d’une telle vue sur la pinède et sur le bleu étincelant de la baie de Juan-les-Pins? Ambiance festive idéale pour déconnecter ou prolonger une journée sur le sable fin, la plage se situant à moins d’une minute à pied. Pour son lancement, L’App’Art voit grand. Et fait de l’événementiel estival sa force. Galerie d’art à ciel ouvert, concerts pop-rock,restaurant ou bar à tapas, bar extérieur et sono à 360°… tout est réuni

pour profiter de l’été et vivre un moment inoubliable. Savoir+

Cocktail sans alcool à partir de 9€. Planche de charcuterie ou de fromage à partir de 25€.

Palais des congrès, Juan-les-Pins. Tél. 06.33.74.45.51. ou 04.93.64.83.82.

Ouvert toute l’année, 7j/7 l’été, entre 19h et 2h. L’ÔSTRAL, à Antibes L'Ôstral, à Antibes Photo J.T. Moment détente, assis sur un canapé ou bercé par le va-et-vient des balancelles. En famille ou entre amis–le baby-foot ne laisse pas indifférent –, avec vue imprenable sur le littoral azuréen. Niché au cœur de la cité des Remparts, à deux pas de Juan-les-Pins, L’Ôstral bénéficie d’un cadre exceptionnel, pour boire un verre, pour dîner. Pour sa seconde saison estivale, l’établissement a décidé de mettre l’accent sur sa cuisine méditerranéenne et ses cocktails pensés par une mixologue. Savoir+

Cocktail sans alcool à partir de 6 €

Planche de charcuterie ou de fromage à partir de 16 €

26 avenue Bourgeois, Antibes.

Tél. 07.85.33.33.40.

Du mardi au samedi de 17h et 00h30 (en juillet et août). LE SPLENDID, à NICE Le Splendid, à Nice Photo Ch. R. C’est le premier toit-terrasse, de la ville, qu’on peut admirer à 360°. Couru pour sa piscine et son jacuzzi réservés aux clients de l’hôtel, son restaurant panoramique L’EssenCiel proposant tapas, salades et pizzas. Trois niveaux qu’on peut privatiser pour des mariages, des soirées privées avec traiteur. Il n’est pas utile de réserver à l’avance pour venir admirer le panorama enserré entre mer, collines et montagnes. Savoir+

Cocktail sans alcool, 3,50€. Planche de fromage: 10€. Planche de charcuterie: 19€.

50, boulevard Victor-Hugo à Nice. Tél. 04.93.16.41.00.

Ouvert tous les jours, de midi à minuit. le victoria, à grasse Le Victoria, à Grasse Photo R. K. Le Victoria est à (re) découvrir absolument. Avec sa terrasse ouverte sur la mer et la montagne, dominant le cours Honoré-Cresp. Son ambiance cosy, décontracté aussi bien à midi qu’en afterwork ou en soirée. Un groupe jazzy le vendredi et samedi soir. Des produits 100% frais, des cocktails avec ou sans alcool et une carte concoctée de main de maître par Jean-Jacques Maisondieu-Laforge, ancien du Moulin de Mougins. Savoir+

Cocktail sans alcool: 6-7€. Cocktail avec alcool premium: 12€.

Le Victoria, 1 Montée du casino à Grasse. Tél. 04.92.42.46.11.

Ouvert du mardi au samedi de 12h à 14h30 et de 18h30 à 23h.