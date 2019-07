On a fêté la fin de l’année scolaire

Avec quelques jours d’avance, les écoliers turbiasques ont fêté très joyeusement la fin de l’année scolaire la semaine dernière. Mardi après-midi, c’était le spectacle de fin d’année de l’école primaire : une succession de chorégraphies sur le thème de la danse et du cirque, ballets bien réglés, avec des costumes variés et bien réalisés.

Parmi les spectateurs enthousiastes, Jean-Jacques Raffaele, le maire, et son adjointe aux affaires scolaires, Liliane Cloupet. Tous deux sont venus féliciter les enfants et les enseignants pour ce spectacle réussi avant de procéder, comme chaque année, à la remise d’un cadeau souvenir marqué au logo de la ville aux élèves de CM2 qui vont désormais poursuivre leur scolarité hors de La Turbie. Le cadeau choisi cette année pour encourager les jeunes Turbiasques dans leurs études est une lampe de bureau avec ampoule à LED, à intensité variable et connectée : équipée d’un ampli, elle peut diffuser la musique depuis un smartphone.

Vendredi soir, dès 19 h, c’est l’ensemble des élèves, parents et professeurs qui étaient invités à faire la fête, place Neuve, à l’occasion de la boum des écoles organisée par l’Association des parents d’élève (APE). Des assiettes préparées par un traiteur, un stand de boissons tenu par l’APE, un prestidigitateur pour animer les tables, un atelier de réalisation de ballons de toutes formes et un DJ très au courant des goûts musicaux des enfants : tous les ingrédients étaient réunis pour une fête très réussie, dans une ambiance légère et quasi familiale, à laquelle ont participé quelque 400 parents et enfants, maire et élus compris. En outre il y avait un peu d’air sur la place Neuve, ce qui a incité les familles à prolonger la fête au-delà des 23 heures.

Le spectacle de fin d’année de l’école maternelle, qui avait dû être déprogrammé ce vendredi pour cause de canicule, est reporté à mardi 2 juillet.