On a assisté à la démonstration de Mars et Tina, ces "poids lourds" de la brigade cynophile de la police municipale de Beausoleil

Dans sa démonstration, le membre de la "brigade cyno" s’improvise cobaye d’un jour. D’abord, en se montrant agressif et en multipliant les noms d’oiseaux à l’égard des forces de l’ordre.

Puis, en tirant au sol avec une arme factice. Mais aussi en faisant pleuvoir des projectiles sur les agents, casqués et armés de boucliers. À chaque fois, les chiens sont lâchés, avec ou sans laisse, avec ou sans muselière, et bondissent sur le faux délinquant et appât humain.

Les attaques sont fulgurantes. Au thorax ou au bras, forcément protégés pour les besoins de l’exercice. Benjamin Carta tombe au sol, systématiquement déséquilibré par la robuste carcasse des canidés.

Et ce, malgré les quatre heures d’entraînement hebdomadaire à Villeneuve-Loubet avec son compagnon à quatre pattes. "Si je n’avais pas de protection, je pourrais avoir les côtes fêlées ou cassées. En frappe muselée, c’est comme si vous vous preniez un coup de poing d’un boxeur professionnel. Au niveau de la puissance du mordant, on est sur du 60 à 90 kg de pression par cm2", poursuit-il.

"Un allié de poids"

"La brigade cynophile a commencé timidement mais elle s’est, depuis, professionnalisée, estime Henri Novak, directeur de la police municipale de Beausoleil. Elle est utile pour un principe de précaution et de prévention. Comme les caméras piétonnes sur un agent, un chien dissuade énormément et évite certaines situations. On est souvent amené à être en infériorité numérique. Ça permet aux agents d’avoir un allié de poids. Le chien est un auxiliaire."

D’ici la fin de l’année, d’autres renforts, humains cette fois-ci, devraient garnir l’effectif de la police municipale de Beausoleil.

"Quatre embauches sont prévues, deux pour la nuit et deux pour le jour", confirme Gérard Spinelli, maire de Beausoleil.

Comme il l’a annoncé avec son homologue turbiasque, Jean-Jacques Raffaele, une convention de mutualisation est en cours pour que la police municipale de Beausoleil vienne patrouiller, la nuit, chez le voisin turbiasque.