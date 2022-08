Olga de Marzio prend les rênes de la maison Artcurial Monaco

La nouvelle directrice du bureau situé boulevard des Moulins aura pour mission de continuer à faire rayonner Artcurial en Principauté, qui a organisé à Monaco sa première vente aux enchères il y a seize ans et s’est établi dans le pays de façon sédentaire en 2015.

"Je suis ravie et honorée de rejoindre Artcurial en cette année qui coïncide avec son vingtième anniversaire. En peu de temps elle est devenue l’une des plus importantes maisons de ventes aux enchères en Europe et une référence sur la place de Monaco. Je vais œuvrer dès à présent pour poursuivre son développement dans la région", a-t-elle déclaré à son arrivée.

Polygotte, formée aux arts visuels et à la communication

Née à Caracas au Vénézuela, d’origine allemande et d’adoption italienne, Olga de Marzio étudie les arts visuels et la communication à Rome avant de débuter sa carrière chez un producteur de vin en Toscane en tant que responsable marketing international.

Devenue polyglotte au fil de différents postes occupés à l’étranger, elle déménage à Monaco en 2004. Pendant dix ans, elle travaille au sein de l’une des plus importantes banques de gestion de patrimoine de la Principauté en tant que responsable marketing clients avant de devenir gérante d’une galerie d’art en ligne liée à la Fondazione Volume de Rome.

Depuis 2020, elle est également présidente d’une association qui œuvre pour la sensibilisation des jeunes à l’écologie.