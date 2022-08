Œuvres d'art, prouesses d'architecture ou témoins de l'Histoire: focus sur ces ponts remarquables qui font le patrimoine de la Riviera française

Le Pont-siphon de Breil, l’un des rares des Alpes-Maritimes

D’après les connaisseurs, c’est l’un des - sinon le - seul (s) du département. La commune de Breil dispose d’un rarissime pont-siphon au pied de la pointe de Costera, 600 m avant la frontière italienne, sur la route reliant Sospel à Olivetta.

Pas forcément captivant au premier regard, l’ouvrage est pourtant le témoignage bien réel d’une technique d’adduction en eau atypique, basée sur le principe des vases communicants.

"Le captage partait d’un ruisseau, le Scuissé. Une prise en pierre constitue le départ d’un canal en pierres superposées. Après un dénivelé, un pont aqueduc franchit un vallon et l’eau remonte ensuite jusqu’à un bassin dont l’altitude est inférieure à celle du point de départ."

La revue Archeam du Cercle d’Histoire et d’Archéologie des Alpes-Maritimes en dit plus sur cet ouvrage, découvert par Henri Geist. Il aurait été construit au XVIIIe siècle, "sur le parcours du canal d’alimentation en eau du village d’Olivetta dont le captage est situé à 700 m en amont du pont et à environ 430 m d’altitude. Le siphon a permis à ce canal de franchir un vallon à sec d’un dénivelé de 25 m environ avec des pentes de 60° et de 30°. Le pont à quatre arches en plein cintre est long de 22 m, pour une hauteur mesurable de 3 m et une largeur de 0,93 m. Il est bâti avec un tout-venant de pierres locales dont les plus grosses ne dépassent pas 0,50 m d’arête (...) Le tablier, large de 0,93 m, porte en son axe un assemblage de tuyaux en céramique fine vernissée à l’intérieur. Emboîtés les uns dans les autres et liés au ciment, ils sont scellés sur un radier et recouverts avec un mortier de chaux, de galets, de gravier et par une rangée concentrique de pierres cimentées afin de renforcer la résistance à la pression."