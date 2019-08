Nuits d’été de Cap-d'Ail: trois concerts gratuits pour boucler l'édition 2019

Les Nuits d’été de Cap-d’Ail reprennent du service dès ce soir. Née de la fusion de Juillet Cap-d’Ail et de Cap Jazz, les Nuits d’été proposent une série de concerts gratuits dont les trois derniers dès ce soir et ce, jusqu’à jeudi.

De ce mardi soir à jeudi, à 21h, au Château des Terrasses, des artistes animeront des soirées estivales, entièrement gratuites.

Le jazz à l’honneur

Début des festivités ce soir avec Muzsikus Swing. Le groupe de quatre musiciens revisitera les célèbres standards du jazz classique et de la musique tzigane, de Django Reinhardt à Emir Kusturica en passant par Duke Ellington.

La suite ce mercredi avec Rémy Gauche quartet et le pianiste Pierre de Bethmann. Le groupe interprétera ses tubes inspirés du rock des années 70. En tant qu’invité du groupe, le pianiste de renom Pierre de Bethmann, les accompagnera.

Et jeudi, pour clore les Nuits d’été, quatre artistes, rendront hommage à Django Reinhardt dans une soirée « Tribute to Django Reinhardt ». Pour ce faire, Richard Manetti sera à la guitare, Yoann Serra à la batterie, Fred d’Oelsnitz au piano et Jean-Marc Jafet à la basse.

Ces Nuits d’été sont proposées par la Ville de Cap-d’Ail en partenariat avec le département des Alpes-Maritimes, dans le cadre des Soirées Estivales. Les séries de concerts et de spectacles sont gratuites. Néanmoins, une réservation est conseillée.