NRJ DJ Awards 2019 : David Guetta aux platines

Le salon du MICS à Monaco vibrera aux sons électros le 6 novembre prochain. DJs internationaux, professionnels et des grandes marques de la nuit se donnent rendez-vous pour la huitième édition des NRJ DJ Awards. En tête d’affiche cette année : David Guetta.

Nommé dans trois catégories

Star internationale de l’électro, chaque single qu’il sort est un tube planétaire. David Guetta c’est plus de 15 millions d’albums vendus, 80 millions de singles et plus d’un milliard de streams. Cette année, il ne vient pas pour repartir les mains vides. Le Français est nommé dans trois catégories : DJ francophone de l’année, performance live de l’année à Tomorrowland et single dance/electro de l’année pour son featuring avec Bebe Rexha et J Balvin, Say my name.

Omniprésent tout l’été, en pleine saison à Ibiza avec deux concerts par semaine, David Guetta sera en France à Lyon le 27 novembre et à Paris AccorHotels Arena le 28 novembre.

D’autres stars attendues

Le DJ néerlandais Armin van Buuren a également confirmé sa présence. Élu meilleur DJ mondial à six reprises, il détient le record de remises de cette récompense. Comme son comparse, il est nommé dans trois catégories, il tentera de décrocher l’une des récompenses suivantes : DJ international de l’année, performance live de l’année au Untold Festival et hit des clubs de l’année avec son titre Blah Blah Blah.

Armin Van Buuren a sorti en 2019 une série de nouveaux sons à l’image de Repeat After Me feat. Dimitri Vegas & Like Mike et W & W, Show Me Love avec Above & Shapov ou plus récemment Lonely For You en compagnie de la chanteuse pop américaine Bonne McKee.

La soirée récompensera les meilleurs DJs français et internationaux issus des votes du public. Ces derniers ont été effectués du 8 juillet au 25 août dernier. Repartiront-ils avec des trophées ? Réponse le 6 novembre prochain.