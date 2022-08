Noyades: nos conseils pour profiter de l'eau en toute sécurité

Ne laissez pas les enfants seuls. Jamais. Ayez toujours un œil sur eux. Le conseil de bon sens des pompiers du Var tient en une phrase.

"Pour les enfants, la consigne est de ne pas se partager la surveillance : un seul parent surveille." Afin d’éviter de croire que l’autre est attentif et qu’on peut tourner les yeux, au risque de ne plus surveiller du tout. "Et une surveillance active, complète le pompier, pas une surveillance sur le portable."

Faire prendre quelques leçons de natation à votre enfant est une sécurité supplémentaire. D’autant plus après la crise sanitaire qui a privé pas mal d’écoliers et de collégiens de cours de natation. C’est le constat de la SNSM. Les plus jeunes ont moins de technique et plus de difficulté avec la nage.

Gare aux piqûres

Peur des méduses? Vous avez raison. Elles aussi ont peur de vous. Des plages sont équipées de filets. C’est variable d’une année sur l’autre. Vives, méduses ou oursins, peu importe, les douleurs des piqûres peuvent être importantes même si elles sont rarement dangereuses. Si vous êtes en train de nager, cela peut s’avérer perturbant et risqué. Et provoquer une certaine panique. Avant de plonger, renseignez-vous sur leur présence ou non auprès des postes de secours.

Si vous vous faites piquer, restez calme, sortez de l’eau et rejoignez le poste de secours le plus proche afin que les sauveteurs vous prodiguent les soins.

S’il n’y a pas de poste de secours, il faut faire tremper son pied dans de l’eau chaude pour une piqûre de vives, et rincer à l’eau de mer (jamais de l’eau douce) pour une piqûre de méduses. Pensez à bien désinfecter la peau. Si les symptômes persistent ou si la plaie s’infecte, consultez rapidement un médecin.