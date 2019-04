Nouvelles activités et jeux à la ludothèque du Centre culturel

Les vacances scolaires vont offrir l’occasion aux familles, aux enfants de découvrir la ludothèque du Centre culturel Prince Jacques, avec ses espaces de jeux pour tous les âges et ceux plus adaptés à la petite enfance, ses matinées et après-midis « jeu libre » et « jeux de société » durant toute cette période de vacances*.

Près de 1 000 jeux et jouets sur place

Nouvellement ouverte sur la commune, la ludothèque du Centre culturel Prince Jacques offre à la fois un service de jeu sur place, de prêt de jeux et de jouets tout en proposant des animations ludiques, pour toutes les tranches d’âges à partir de 2 mois et demi. Animée par Pauline Beaudou, ludothécaire, elle accueille tous types de publics individuel, familial, groupes et professionnels selon une planification en créneaux horaires d’activités spécifiques. L’espace « jeu sur place » reste son activité phare avec ses milliers de jeux et jouets à disposition. Jeux d’exercice, symboliques, jeux d’assemblage et dits de règles, le choix est riche et varié...

La ludothèque, projet porté en partenariat avec la Caf des Alpes-Maritimes, dispose de deux espaces aménagés à l’intérieur du Centre culturel. Au rez-de-chaussée autour de l’espace de convivialité et de ses jeux vidéo, la ludothèque anime des activités ludiques. Quelques marches plus bas, la ludothèque se transforme en un royaume pour petits.

Un espace coloré, adapté au plus jeune âge, avec son bain à boules, sa kitchenette, son tapis géant de jeux, son mobilier d’enfants, ses petites tables pour dessiner, jouer ensemble, découvrir... Un environnement pensé pour rappeler les sites de la Riviera Française, le Riviera Palace, le Trophée d’Auguste, la mer... 600 jeux de société disponibles et près de 400 jouets pour les bambins...