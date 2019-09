Nouvelle livraison de logements domaniaux

Hier s’est déroulée une visite de 45 appartements supplémentaires construits en surélévation des Jardins d’Apolline, mais aussi de ceux de l’opération Soleil du Midi, qui comprend 25 logements neufs qui seront attribués lors de la prochaine commission qui se tiendra le 14 octobre. « Ces nouveaux logements sont un peu la première pierre du plan national pour le logement des Monégasques, explique Jean Castellini conseiller de gouvernement-ministre des Finances et de l’Économie. Nous cherchons également à faire de petites opérations domaniales pour préserver l’urbanisme des quartiers, parce que la qualité de vie des Monégasques commence avant tout par le logement. C’est au total, plus d’une centaine d’appartements qui seront mis à l’attribution, car il y aura également une soixantaine de logements de restitution, qui témoignent de la mobilité et de la qualité des logements. »

Qualité au rendez-vous

Présent également, Stéphane Valeri, président du Conseil national, a rappelé qu’à l’origine de la surélévation des Jardins d’Apolline, il y a ce qu’il a qualifié de « désastre de la construction », avant de féliciter le gouvernement et le conseil national de leur réaction face à ce sinistre qui a touché 240 foyers. Visiblement satisfait de la visite, le président du Conseil national a commenté : « Les travaux démontrent que la qualité est au rendez-vous. Nous disons aujourd’hui au gouvernement qu’il faut tirer toutes les conséquences de ce désastre de la construction pour que jamais on ne connaisse à nouveau une affaire pareille qui a coûté 90 millions d’euros au budget de l’État. »

Délais tenus

Il a également salué la livraison de nouveaux logements, déplorant la quantité : « C’est insuffisant. La commission qui va se réunir a enregistré 400 foyers demandeurs. On est là sur les résultats de la politique du mandat précédent. Pour avoir les résultats de la nouvelle politique du logement voulue par le prince et le conseil national, il faudra trois ou quatre années. » Stéphane Valeri a indiqué que le Conseil national veillerait : « Si le gouvernement tient le calendrier qui est promis, alors ce seront 700 logements neufs qui seront livrés pendant ce mandat, et toutes les familles monégasques dont la situation le justifie seront bien logées d’ici la fin de notre mandat. »

Dans les quinze prochaines années, le gouvernement prévoit de livrer en moyenne 122 nouveaux logements par an. Jean Castellini a indiqué qu’il n’y avait pour l’heure aucun retard de calendrier.