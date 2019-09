Nouveau campus à Nice, ligne 3 du tramway de Nice, doyenne des Alpes-Maritimes décédée: voici votre brief info de lundi soir

Nouveau campus à Nice. C’est la plus grosse opération menée en France au niveau de l’apprentissage: ériger un campus entièrement dédié à cette voie de formation. Piloté par la chambre de commerce et d’industrie et le bailleur social Habitat 06, ce chantier de 84 millions d'euros s’installera à l’ouest de Nice, au cœur de l’Eco-Vallée. Notre journaliste vous guide à travers ce projet en six questions.

Ligne 3 du tramway de Nice. Moins de trois mois après l'arrivée de la ligne 2 en centre-ville, et tandis que se poursuit le chantier qui doit amener les rames jusqu'à leur terminus du port, place à la ligne 3. Les essais ont commencé ce lundi matin sur cette ligne "nord-sud", qui prolonge la ligne "est-ouest" à travers la plaine du Var, de l'aéroport à Saint-Isidore. Inauguration, coût, temps de trajet, dispositif spécial foot... On fait le point.

Doyenne des Alpes-Maritimes décédée. La nouvelle est tombée ce lundi après-midi et a plongé beaucoup d’Ezasques dans la tristesse: Maryse Lancioni, la doyenne des Alpes-Maritimes, s’est éteinte chez elle. Au printemps dernier, elle avait ému toute la France lors de son voyage en Normandie. Un rêve qu’elle avait pu réaliser grâce à notre journal, qui s’était fait l’écho de cette demande et grâce à la générosité de la municipalité d'Eze et de la région Normandie.