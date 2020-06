Notre proposition pour faire du 2 juin une journée de rêve à Monaco

Mais qu’est-ce que l’on pourrait bien faire à Monaco aujourd’hui pour se changer les idées? Pour rompre avec ces interdits qui régissent nos vies depuis le 17 mars?



Le début du déconfinement, décrété le 4 mai à Monaco, a déjà permis aux résidents, en respectant de strictes consignes sanitaires, de faire leurs achats dans la plupart des commerces, effectuer leurs démarches dans les administrations, aller à l’église, s’offrir une nouvelle tête dans un salon de coiffure ou se faire belle dans un cabinet d’esthétique, se ravitailler dans les restaurants de vente à emporter, sortir son bateau et utiliser un hélicoptère privé.



Une semaine plus tard, les lycées rouvraient leurs portes aux élèves de Première et de Terminale, avant, les semaines suivantes, les collégiens et les écoliers.



Aujourd’hui, une grande étape vers la liberté retrouvée est franchie. Une bonne occasion pour vous proposer un programme de la journée – et des suivantes – totalement inédit depuis le 17 mars.

1. Un café "au marché"

C’est le lieu où tous les Monégasques aiment se retrouver le matin et à la mi-journée. Le marché de la Condamine. Alors, forcément, tout le monde, ce matin, aura envie d’aller "au marché" pour boire un petit café tout en lisant son journal et en papotant avec les amis.



Ce sera possible sur la place mais pas dans la halle couverte qui, pour l’instant, reste fermée à la restauration sur place. Bonne nouvelle au passage pour les amoureux des lieux, les restaurants auront la possibilité de sortir les tables, le soir, sur la place.

2. Un bon bain de soleil

Enfin! Dès aujourd’hui, il y a un lieu en Principauté où étaler sa serviette au bord de l’eau sera autorisé. Il s’agit du Solarium Beach, la plage de béton située tout au bout du quai Antoine-Ier. Pour la plage du Larvotto, il faudra attendre fin juin, date de l’interruption des travaux sur l’esplanade.

3. Une petite coupe au Café de Paris

Ce sera "the place to be". À 10h30, le Café de Paris va rouvrir, au moment de l’inauguration de la nouvelle place du Casino. Venir y déguster une coupe de champagne devrait être du meilleur effet.

4. Une pizza en terrasse

Après cette coupe de champagne mondaine, un retour à la vie normale sera apprécié. Et pourquoi pas une pizza ou une salade en terrasse et en respectant les gestes barrières? Vous avez l’embarras du choix pour retrouver votre restaurant préféré.



Mais attention: pensez à réserver, c’est obligatoire. Sans réservation, vous risquez de faire disette.