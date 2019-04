Nos spectateurs sont devenus fans de tennis Un match exhibition au profit de la Croix-Rouge

Cette semaine, il est sûrement l’un des hommes les plus occupés de la Principauté. Dans son bureau, le rythme est continu. Quelqu’un tape à la porte, quelqu’un dépose un colis, le téléphone sonne… dans un ballet incessant. Directeur adjoint du tournoi, Philippe Rialland entame cette année son 31e Rolex Monte-Carlo Masters. Le premier, c’était en 1989 avec une finale Mancini-Becker remportée par l’Italien.

Comme à chaque édition, il est sur tous les fronts. À l’année, l’équipe d’organisation compte une vingtaine de personnes entre les équipes de la Société monégasque pour l’exploitation du tournoi de tennis (Smett) et celle du Country Club. Des effectifs qui grimpent entre 800 et 1 000 personnes par jour pendant le tournoi. « C’est une belle semaine, même s’il y a toujours des impondérables de dernière minute », sourit-il. Avant de répondre, à la volée, à quelques questions.

Premier jour de tournoi hier midi. En marge de la compétition, comme c’est devenu une tradition, plusieurs joueurs se sont prêtés au jeu d’une exhibition sur le central pour mettre en lumière les actions de la Croix-Rouge monégasque.

Un moment convivial partagé par Stan Wawrinka, David Goffin, Lucas Pouille, Daniil Medvedev, Dominic Thien, Karen Khachanov et Stefanos Tsitsipas qui ont fait le show, avec leurs raquettes… et un micro connecté, pour le plus grand plaisir du public présent.