Nos lecteurs ont voté, on vous dévoile les 35 plus beaux lieux de la Côte d'Azur

Des Îles de Lérins à Cannes à la promenade du Soleil de Menton, en passant par le Château de Nice et le Rocher de Monaco, les lecteurs de nicematin.com ont voté pour élire les plus beaux lieux de la Côte d'Azur.

Un vote qui s'est fait pour les plus grandes communes des Alpes-Maritimes. Et au total, vous avez été plus de 9.000 à cliquer sur nos formulaires pour désigner vos endroits préférés de la Côte d'Azur. Des lieux tous dignes d'une carte postale.

Voilà les résultats.

A Nice

1. La colline du Château (23,1% des votes)