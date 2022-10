Nos idées de sorties pour occuper vos enfants pendant les vacances de la Toussaint à Monaco

Un stage de dessin à l’Ecole Supérieure d’Arts Plastiques pour les lycéens et les adultes

L’École Supérieure d’Arts Plastiques - Pavillon Bosio (ESAP) propose un stage de dessin ouvert aux lycéens et aux adultes amateurs durant la période des vacances scolaires de la Toussaint.

Du mercredi 26 au vendredi 28 octobre, ce stage portera sur le thème de l’ombre et la lumière et sera réservé à l’exploration au fusain.

Animé par le professeur Yannick Cosso, cette formation se déroulera sur les trois jours de 10h à 13h et de 14h à 17h au sein du Pavillon Bosio, sur inscription et règlement préalables.

Savoir +

Tarifs : personnes inscrites aux cours d’ateliers publics de l’ESAP: 165 euros (ou 55 euros/jour); personnes non inscrites à l’ESAP: 210 euros (ou 70 euros / jour).

Il est demandé à chaque participant d’apporter 2 images différentes en noir et blanc sur le thème "l’ombre et la lumière" qui seront le point de départ des dessins. Une liste de matériel à fournir a été établie par l’ESAP et sera demandée à chaque stagiaire.

Renseignements et inscriptions: +377.93.30.18.39.

Demande de formulaire d’inscription en ligne: esap@mairie.mc