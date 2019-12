Nos cinq idées de sorties pour votre week-entre Monaco et Menton

Dès samedi, les animations de Noël battront leur plein à Menton, de la patinoire à la grande roue en passant par le toboggan géant, les promenades à dos d’âne et en calèche et autres manèges et carrousel...

Deux événements sont prévus ce week-end : samedi, déambulations festives et animations dans la rue piétonne et sur l’esplanade Francis-Palmero et dimanche, grande parade de Noël au départ du casino côté mer.

Savoir+

Déambulation festive: samedi à partir de 15 h; parade de Noël : dimanche à partir de 16h30. Gratuit.