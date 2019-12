Nos cinq idées de sorties pour votre week-end entre Monaco et Menton

Les fans de LEGO® ne sauront plus où donner de la tête au Grimaldi Forum. Pour la deuxième année consécutive, des millions de petites briques multicolores sont rassemblées pour un show qui ravira petits et grands. Les grandes constructions sont impressionnantes et les animations multiples et variées, pour passer un bon et long moment sur place.

Savoir+

Jusqu’au dimanche 5 janvier (sauf lemercredi 1er janvier), de 10h à 18h, au Grimaldi Forum.

Tarifs: de 15 à 20 euros.

Tél. +377.99.99.30.00.

Site Internet

Soirée musique et lumières à Menton