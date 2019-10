La foire, l’attraction où tout le monde se presse! C’est le rendez-vous préféré de la jeunesse de Monaco et des environs. Et en cette période de vacances scolaires et de congés de la Toussaint, personne n’y résiste.

Organisée par la mairie de Monaco, elle se déroulera jusqu’à la Fête nationale du 19-Novembre sur l’esplanade du Port Hercule, rassemble manèges et attractions diverses, ouverts de midi à minuit.

Pour tous les âges... Et à toute heure, tout le monde peut se restaurer!

Savoir+

Jusqu’au 19 novembre sur le port Hercule de Monaco.

Horaires : du dimanche au jeudi de 11 h à 23 h, les vendredis et samedis jusqu’à minuit.

Soirée loto avec le Lion’s à Menton