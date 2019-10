Nos cinq idées de sorties pour votre week-end entre Monaco et Menton

Dimanche, toute la journée, c’est la grande fête de la Brebis brigasque ! Au programme : marché paysan et artisanal, animaux et mini ferme, exposition de légumes, collections et bourses de semences, animations pour les enfants, ateliers de cuisine et autour de la laine, de la pierre et de la forge...

Mais aussi des spectacles, des animations musicales, des visites, des dégustations et... temps fort de la journée, vers 15 h, la transhumance: plus de 1.500 bêtes et leurs bergers sont attendus pour la grande traversée du village!

Savoir+

À La Brigue, dimanche à partir de 10h.

Parking gratuit à l’entrée du village et navette gratuite mise à disposition par la commune.

Rens. www.labrigue.fr

Tél. 06.77.51.28.21.

