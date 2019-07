Nos cinq idées de sorties pour votre week-end entre Monaco et Menton

Cette année, le Festival International d’Orgue se déploie sur différents lieux de culte de Monaco.

Ce jeudi soir, à 20 h, à la cathédrale: Orgue et Brass Band Méditerranée.

Ce vendredi, à 20 h, à la chapelle des Carmes: "Gratia Plena", concert autour des "Ave Maria".

Ce Samedi, à 16 h, en l’église Saint-Charles: "Dans les dédales de Jules Verne" (orgue, percussions et électro-acoustique). Puis à 20 h, à la cathédrale: "Cupio dissolvi" (chant, orgue et électronique).

Ce Dimanche, à 17 h, à la cathédrale : récital d’orgue par Jean-Baptiste Monnot (J.-S. Bach, F. Liszt)

Entrée libre.

Rens. www.festivalorguemonaco.com

Tél. +377.98.98.83.03.

