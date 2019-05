Nos cinq idées de sorties pour votre week-end à Monaco et Menton

Le musée du patrimoine et des traditions brigasques reprend du service, le week-end et les jours fériés (exceptionnellement du 1er au 5 mai inclus). Partez à la découverte de la vie quotidienne d’antan, une immersion ludique et authentique, où se croisent art et traditions locales (apiculture, agriculture, activités forestières... et Orgues historiques).

Du 1er juin au 30 septembre : ouvert tous les jours, de 10 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30. Rens. 04.93.85.26.13.