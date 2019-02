Nos cinq idées de sorties pour votre week-end à Monaco et Menton

Ce jeudi soir, premier corso de nuit dans la cité mentonnaise... Les chars tous plus surprenants les uns que les autres révéleront l’univers "Des Mondes Fantastiques" dans une féerie de lumières... et sur les rythmes et les sonorités des danses et des musiques venues d’ailleurs.

À partir de 21 h : défilé des chars, fanfares, orchestres, groupes folkloriques et danseuses. En apothéose : un grand feu d’artifice sera tiré sur la baie à 22 h 30.

Savoir+

Tarifs : de 6 à 25 €.

Rens. au 04.92.41.76.76.