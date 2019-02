Nos cinq idées de sorties pour votre week-end à Monaco et Menton

La plus grande manifestation de l’année à Menton démarre ce samedi. La 86e édition de la Fête du citron sera placée sous le thème des « mondes fantastiques ». Dès samedi et jusqu’au 3 mars, le public pourra se plonger dans le monde de l’imaginaire où dragons, centaures et lutins côtoient elfes, loups garous et magiciens.

L’inauguration est prévue samedi à 14 h aux jardins Biovès. Lesquels deviendront, le soir à partir de 20h30, les Jardins de lumières. Dimanche, place au corso de fruits d’or, dès 14h30 sur la promenade du Soleil.

Savoir+

Exposition motifs d’agrumes: adulte 12 euros, enfant (6 à 14 ans) 6 €. Gratuit pour les enfants de - de 6 ans accompagnés

Jardins de lumières: adulte 13 €, enfant (6 à 14 ans) : 8€. Corso : tribune adulte 25 euros, enfant (6 à 14 ans) : 10€.

Promenoirs adulte 12 €, enfant (6 à 14 ans): 6€. Gratuit pour les enfants de - de 6 ans accompagnés.

l'association portugaise de monaco fête ses 23 ans à Roquebrune-cap-martin