Nos cinq idées de sorties pour votre week-end à Monaco et Menton

Venez retrouver la troupe Patin’air dans son nouveau spectacle "Gala de Noël". La grâce de la glace et la magie du cirque se mêlent pour vous offrir, samedi, un spectacle enchanté et merveilleux à découvrir en famille. Au programme, glisse, cascade, VTT, voltige, magie, musique Live, élégance, drôlerie, et bien sûr le Père Noël seront au rendez-vous pour le plaisir des petits et des plus grands.

À 17h30, patinoire à ciel ouvert, port de Monaco, accès libre et gratuit dans la limite des places disponibles.

Pas de patinage public ce jour-là. Renseignements: +377.93.15.06.09.

