Nos cinq idées de sorties pour votre week-end à Monaco et Menton

Autre animation traditionnelle, qui démarre demain sur le port Hercule de Monaco: la patinoire. Il est possible de glisser sur 1.000 m²! Une autre installation, plus petite, est également réservée aux plus petits.

Jusqu’au 3 mars. Tarif: 6,80 euros.

Du lundi au jeudi de 11 à 18 h. Le vendredi et samedi de 11 à 23 h.

Le dimanche de 11 h à 21 h. De 11 à 23 h pendant les vacances scolaires.

Beausoleil fête Noël