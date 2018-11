Nos cinq idées de sorties pour votre week-end à Monaco et Menton

C’est la grande course sportive et caritative de l’année qui commence ce samedi à Fontvieille et se poursuivra jusqu’au dimanche 18 novembre. Sur un parcours de 1.400 mètres, toutes les bonnes volontés sont attendues nombreuses pour battre le record de 2017 et permettre ainsi la concrétisation de projets à but solidaire.

Samedi, à partir de 14 heures, à Fontvieille, Monaco. Rens. 06.80.86.35.57.

2. L’ASM défie le PSG au louis-ii