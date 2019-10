Nos cinq idées de sorties pour ce week-end entre Monaco et Menton

Les incontournables des fêtes foraines sont là: Pulsion, AtmosFear, Tagada ou encore Astrojet. Aux traditionnelles auto-tamponneuses et jeux de loteries viendront se greffer d’autres installations et commerces éphémères. À noter le retour du toboggan géant. Quelques frayeurs aussi en perspective dans le parcours hanté. Sanq oublier la délicieuse et envoûtante odeur de la barbe à papa se mêlant délicatement à celle des crêpes, gaufres et autres pommes d’amour.

Savoir+

Jusqu’au 19 novembre sur le port Hercule de Monaco.

Horaires: du dimanche au jeudi de 11h à 23h, les vendredis et samedis jusqu’à minuit.

