Nos cinq idées de sorties du week-end entre Monaco et Menton

Le Forum accueillera 150 associations dont une cinquantaine en extérieur. De quoi trouver à occuper son temps libre et celui de ses enfants!

Et il y en aura pour tous les goûts et tous les âges avec la présence d’associations culturelles, sportives, économiques, environnementales, folkloriques, humanitaires, sociales, patriotiques, etc.

Sans oublier les clubs services, tous issus du bassin mentonnais. Tout au long de la journée, animations et démonstrations seront également présentées aux visiteurs qui pourront ainsi se faire une meilleure idée des différentes activités proposées.

Samedi de 10 h à 18 h au Palais de l’Europe et dans les jardins Biovès.

Entrée libre.

Rens.04.92.41.76.15.

