Nos 7 idées de sorties pour votre week-end à Monaco et Menton

Dès ce samedi et jusqu’en mars, des visites gratuites au sommet du Campanin seront organisées de 10h à 12h et de 14h à 16h.

Un ascenseur a été aménagé pour pouvoir accéder au plus haut de l’édifice, où une vue imprenable attend les plus curieux. Mais attention, il faut remplir trois conditions: ne pas avoir le vertige, se munir de chaussures plates non glissantes et être majeur.

Venez contempler une vue panoramique de Menton depuis le sommet de la basilique.

Savoir+

Inscriptions au 04.92.41.76.95.

À noter : la basilique Saint-Michel est actuellement en travaux et le restera jusqu’à l’été.

