Norvège, Chili, Qatar, Indonésie : les nouveaux ambassadeurs

Mardi 5 novembre 2019, Laurent Anselmi, conseiller de gouvernement-ministre des Relations extérieures

et de la Coopération, a reçu, lors d’un déjeuner organisé à l’hôtel Hermitage, Oda Helen Sletnes, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume de Norvège ; Juan Salazar Sparks, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Chili ; Sheikh Ali Bin Jassim Al-Thani, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l’État du Qatar ; Arrmanatha Christiawan Nasir, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d’Indonésie.

Ces diplomates avaient présenté, dans la matinée, leurs lettres de créance au Prince souverain.

Parcours diplomatiques

Oda Helen Sletnes est entrée au ministère des Affaires étrangères de Norvège en 1981, où elle a occupé diverses fonctions, dont la dernière, directeur général du département des affaires européennes et ambassadeur et chef de mission de Norvège auprès de l’Union européenne.

Promu ambassadeur en 1990, Juan Salazar Sparks représente le Chili en Australie, Nouvelle Zélande, à l’Union européenne à Bruxelles et au Danemark.

Ministre conseiller à la direction des Affaires américaines et européennes au ministère qatari des Affaires étrangères à Doha, de 2007 à 2012, Sheikh Ali Bin Jassim Al-Thani est nommé ambassadeur de l’État du Qatar auprès du Gand Duché du Luxembourg et du Royaux de Belgique. Il est le premier Ambassadeur de l’État du Qatar à être accrédité auprès de l’OTAN et fonde le groupe d’amitié des pays du Golfe au Parlement européen. Il occupe la fonction d’Ambassadeur de son pays auprès de la République d’Autriche, de la Slovénie et de la Slovaquie de 2017 à 2018.

Arrmanatha Christiawan Nasir commence sa carrière diplomatique en 2001, comme directeur adjoint de l’Agriculture et aux matières premières. Il exerçait dernièrement les fonctions de chef adjoint de l’Économie, des Finances et du Développement et de chef du cabinet du ministre et porte-parole du ministre des Affaires étrangères.