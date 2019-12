Noël dans les écoles : plus de 2 000 enfants gâtés et chouchoutés avant les fêtes

Jusqu’à la fin de la semaine, le Père Noël fait la tournée des écoles maternelles de la Ville, avec une hotte bien chargée de livres enfantins, peluches, bonnets de Noël, ardoises et autres jeux de cartes des 7 familles sur le thème des animaux, sans oublier les friandises en chocolat... Plus d’un millier d’enfants (1028) ont pu l’approcher à son arrivée et bénéficier des cadeaux, ainsi que d’un bon goûter, à l’issue du spectacle musical proposé cette année par la compagnie du Mamaclam « Décroche-moi la lune ».

1 800 enfants au cinéma

Pas moins de dix représentations ont été proposées dans les écoles depuis le 9 décembre dernier (les deux dernières sont prévues demain à l’école Manon des Sources le matin et à la maternelle Robert Debré l’après-midi).

Pour les écoles élémentaires, c’est traditionnellement une séance de cinéma qui est offerte aux « plus grands ». Ainsi, depuis le début de la semaine, 1 800 enfants découvrent à l’Eden la projection du film « Donne moi des ailes » de Nicolas Vanier. Le film, sorti en 2019, est inspiré par l’histoire de Christian Moullec, l’homme qui a volé avec les oies. Il évoque aussi la relation qui se noue entre un père et son fils, en pleine nature, loin des jeux vidéos, autour d’un projet fou : sauver une espèce en voie de disparition. Un choix cinématographique à portée largement pédagogique qui fait le bonheur des jeunes, mais également des enseignants.

Enfin, traditionnelle, aussi, la visite des scolaires dans les jardins Biovès sur le thème de « Casse Noisette », avec accès aux manèges et découverte des motifs. Près de 1 400 élèves mentonnais et des communes environnantes (Beausoleil, Roquebrune-Cap-Martin…) ont déjà foulé le sol des jardins du centre-ville. Un avant-goût des fêtes avant le début des vacances scolaires qui approchent à grand pas...