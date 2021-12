Noël au Palais à Monaco, les enfants du Prince distribuent les cadeaux

En fond sonore, la version de Vive le vent de Dalida accompagne le pas des premiers visiteurs de la cour d’honneur. Le DJ a choisi sa playlist en conséquence, en convoquant les titres de Noël des divas et crooners, dont l’incontournable All I want for Christmas de Mariah Carey. L’ambiance est posée pour une fête de Noël dans la tradition hier au Palais princier, réservé aux jeunes Monégasques de 5 à 12 ans.

Si le souverain était retenu par des obligations officielles, le Père Noël du Palais lui n’a pas fait faux bond à la fête, accueillant les jeunes invités- ils étaient 727 au total- dans un décor monumental installé dans la cour d’honneur autour d’un majestueux arbre au pied duquel ont échoué d’immenses cadeaux illuminés.

Un spectacle amplifié par la présence de saltimbanques acrobates, personnages déguisés et jongleurs de feu pour épater la galerie. Au terme du parcours, ce sont le prince héréditaire Jacques et la princesse Gabriella qui attendaient les enfants pour leur remettre un cadeau offert par la maison souveraine.

Épaulés par leur tante, la princesse Stéphanie, et par leurs cousins Camille Gottlieb et Louis Ducruet, les jumeaux ont offert Playmobil, Meccano, Bakugan ou Lego aux compatriotes de leur âge… La hotte princière est au fait des goûts actuels de la jeunesse !

La pandémie empêchant la tenue d’un goûter, un pochon de friandises complétait le cadeau, histoire de rester sage jusqu’au prochain passage du Père Noël, dans la nuit du 24 décembre.