No Finish Line : un bien triste 20e anniversaire…

Les chiffres : 292 626 km parcourus au lieu des 450 000 attendus et environ 40 000 km de moins que l’an passé… Triste édition. La 20e No Finish Line s’est brutalement terminée samedi, à 17 h 05, après seulement 171 heures de course (contre 194 heures habituellement).

Hier, les prix ont été remis en présence du Ministre d’État, de Patrice Cellario, de Jacques Pastor et de Stéphane Valeri. Une remise de prix pour la bonne forme, mais évidemment sans tambour ni trompette.

Car ce fut bien une édition anniversaire atypique, marquée par la météo exécrable quasiment pendant toute la durée de la course, et dangereuse de surcroît puisqu’elle a conduit à la chute d’une participante. Cette Française de 40 ans, résidente monégasque, a été soulevée par une forte vague submergeant la digue, « alors que cette partie du circuit était en train d’être fermée », assurent les organisateurs. La jeune femme souffre de fractures et est hospitalisée au CHU de Nice mais son pronostic vital n’est pas engagé. Ce bien triste accident a encouragé les organisateurs à arrêter définitivement la course.

L’objectif des 450 000 kilomètres n’a donc pas été atteint et plus de 2 600 personnes ne sont pas venues sur le circuit. 11 624 coureurs ou marcheurs ont foulé le circuit (contre 14 278 l’an passé) pour 14 736 inscrits.

Mais pour combler le manque de kilomètres parcourus, Children & Future a décidé de verser 1,20 e du kilomètre, et non 1 e, le principe originel de la course. Soit 351 151 e pour financer une vingtaine de projets en faveur d’enfants malades ou défavorisés.

En individuel

En équipe