Après la course, la danse. L’association Children & Future, en collaboration avec le centre MAD, organisent, ce dimanche, la onzième No Finish Line Danse. Un concours qui croît d’année en année, ouvert à toutes les expressions de la danse : jazz, hip-hop, classique, contemporain

Le NFL Danse accueille cette année dix écoles compétitrices, tous styles de danses et niveaux confondus, de la région PACA. Le concours débutera à partir de 17 heures pour trois heures de spectacle.

La compétition a pour but de présenter le travail chorégraphique des écoles de danse et de découvrir le talent des 306 danseurs et leur expression corporelle sur scène, face au jury.

Le NFL Danse est le deuxième grand événement annuel organisé par Children & Future, après la No Finish Line. Le concours permet de récolter des fonds qui financeront des actions en faveur d’enfants défavorisés ou malades.