Que faire lorsqu’on est petit et que c’est carnaval ? La question paraît stupide et la réponse évidente pour toute personne ayant encore 6 ans dans un coin de sa tête : on se déguise et on défile dans les rues en jetant des confettis.

Et si, en plus, le défilé se termine avec quelques bonbons, alors la fête est parfaite. C’est exactement ce qu’ont pu vivre les petits Cap-d’Aillois pour cette édition 2020 du carnaval. Les écoliers d’André-Malraux ont rivalisé avec les plus grands carnavals, certes, pas pour la taille du défilé mais au moins pour l’ambiance.

Comme chaque année, les superhéros et les princesses Disney tenaient le haut du pavé au palmarès des costumes préférés. On a cependant pu voir un adorable costume de kangourou qui, peut-être, a été inspiré par l’actualité récente de l’Australie ainsi qu’un enfant se faire enlever par un alien, costume qui, lui, n’a aucun rapport avec l’actualité, normalement…