Nice Météo installe une de ses nouvelles stations à Castérino

L’association cherchait depuis plusieurs années à s’implanter dans l’arrière-pays mentonnais. C’est chose faite. Après avoir installé une station météo la semaine dernière à Sospel, elle est allée, samedi, dans ce petit hameau de Tende.

Relevés en temps réel

"Il y a des orages assez violents dans la vallée de la Roya, explique par téléphone le président de Nice Météo 06, Raphaël Chochon. Mais ils ne sont pas toujours vus ou instrumentés par la station de Météo France, à cause des reliefs montagneux. La zone est donc assez peu suivie en temps réel. Pour nous, il y a un intérêt d’instrumenter ce point-là. D’autant plus depuis la tempête Alex."

Température, humidité, pression, précipitations, ensoleillement, enneigement… Ce nouvel outil, une VP2 de chez Davis Instruments, permettra d’avoir des relevés automatiques toutes les 10 minutes. Et des prévisions plus précises.

Le matériel acheminé par sentier

Infoclimat, une autre association qui réunit 700 passionnés de météo dans l’Hexagone, a apporté son aide. "Eux aussi cherchaient à installer une station dans la Roya. Ils nous ont aidés en finançant deux tiers du projet et en portant le matériel à Casterino."

L’unique accès routier menant au hameau a été bombardé par la tempête du 2 octobre 2020. La route départementale RD 91 est toujours en travaux. Les bénévoles ont donc emprunté un sentier pédestre avec le matériel sur le dos.

Ils ont été accueillis par André Boulanger. Le propriétaire de l’hôtel-restaurant Les Mélèzes et habitant historique de Casterino est, fait moins connu, un passionné de météo.

"C’est son fils qui nous a contactés l’hiver dernier, retrace Raphaël Chochon. C’était juste après la tempête Alex. Il nous a dit que son père était observateur bénévole pour Météo France depuis 40 ans."

40 ans de données récupérées

Une aubaine. "André Boulanger nous a donc donnés 40 ans de mesures, s’enthousiasme-t-il. Ça revient à 14 500 relevés de données quotidiennes : températures minimales et maximales, neige…"

Il ajoute: "Avec elles, on peut mesurer aussi les phénomènes de réchauffement climatique. On a pu constater que les températures maximales supérieures à 25 °C sont plus élevées aujourd’hui qu’il y a 40 ans."

Et de conclure: "Elles étaient jusque-là inaccessibles et sont aujourd’hui consultables par tout le monde sur nos sites (casterino.meteo06.fr ou www.infoclimat.fr/.../tende-casterino/000ZC.html, ndlr). On est très contents!"