Nice-Matin recherche des correspondants locaux de presse dans 8 villages de la Côte d'Azur

Disponible et curieux, vous vous intéressez à l’information de votre commune. Vous avez à cœur de la faire vivre dans les pages de Nice-Matin en témoignant de toute la vitalité d’un territoire grâce à l’action de ses habitants.

Vous avez des qualités d’écriture, vous aimez prendre des photos et appréciez le contact. Il s’agira pour vous de rédiger des articles et de prendre des clichés sur des événements locaux se déroulant dans une des communes suivantes:

- Drap.

- La Croix-sur-Roudoule.

- La Tour-sur-Tinée.

- Puget-Théniers.

- Touët-sur-Var.

- Utelle.

- Vence.

- Villars-sur-Var.

Si cette activité accessoire, indépendante et rémunérée de correspondant local de presse vous intéresse, si vous habitez le secteur et que vous êtes étudiant (e), salarié (e), indépendant (e) ou retraité (e), contactez-nous en envoyant un CV et une lettre de motivation à servicecorres@nicematin.fr.