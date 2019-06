Netflix tourne Rebecca à Monaco

Exit les touristes, bonjour les caméras. Les visiteurs du Jardin exotique de Monaco ont trouvé portes closes avant-hier. Motif ? L’établissement avait été fermé toute la journée pour les besoins du tournage d’un film.

Un thriller, produit par la compagnie britannique Working Title et qui sera distribué par la plateforme Netflix.

Il s’agit d’une nouvelle adaptation du roman de Daphné du Maurier, Rebecca, porté au grand écran en 1940 par Alfred Hitchcock et qui décrochera l’Oscar du meilleur film.

L’histoire d’une jeune femme qui rencontre dans un hôtel de Monte-Carlo un veuf qui la séduit et en fait son épouse. Le couple s’installe alors dans le manoir du mari en Cornouailles, où planent le souvenir et le fantôme de l’ex-femme morte noyée…

Quatre-vingts ans après Alfred Hitchcock, le réalisateur britannique Ben Wheatley s’empare donc de cette histoire avec Lily James (vue dans Downtown Abbey) et Armie Hammer (Call me by your name) dans les rôles-titres. L’actrice Kristin Scott Thomas fait également partie du casting.

Décor naturel

À la différence de la réalisation d’Hitchcock, qui n’était pas venu en Principauté tourner son film, cette fois les premières scènes du long-métrage sont captées en Principauté dans un décor naturel et sur la Côte d’Azur où les prises de vue ont commencé il y a quelques jours.

Mardi, les équipes ont œuvré toute la journée au Jardin exotique. On imagine que la scène d’extérieur tournée mardi se situe au début du scénario, au moment de la rencontre des deux protagonistes. Rien n’a filtré derrière les grilles du jardin, où la production n’a pas répondu à nos sollicitations. Une vieille voiture rétro était également stationnée à l’entrée. Un élément de décor que l’on imagine important pour ce film en costumes.

Le tournage doit se poursuivre encore quelques jours sur la Côte d’Azur avant que la production ne regagne le Royaume-Uni.