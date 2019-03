Musique, motricité et danse au Centre culturel Prince Jacques

Au Centre culturel Prince Jacques, les tout-petits peuvent se retrouver autour de deux activités : le cours du jardin musical avec Cristina Squarciafichi, et ou le cours de motricité avec Véronique Schaufelberger qui propose également des cours d’éveil à la danse aux enfants dès 4 ans, et de gymnastique post-natale pour jeunes mamans avec bébés.

Cours du Jardin musical

Les élèves s’entraînent pour acquérir un bon sens de l’écoute, à être présent et attentif pour découvrir différents instruments de musique, comme le piano dès l’âge de 3 ans. Ils participent à des jeux en mouvements, apprennent les bases du solfège à travers des fiches, notes et rythmes en couleurs, le mouvement corporel, la mise en scène avec les marionnettes... Ils s’entraînent à lire, écouter et découvrir les plus belles chansons ou comptines musicales. Concernant le piano, ils apprennent l’indépendance d’une main, l’exécution des morceaux avec les cinq doigts de la main droite en clé de sol, et tout cela à partir de 3 ans !

À la fin du cours, les enfants auront acquis une idée globale de la musique en jouant ensemble ou en soliste. Ils auront peut-être envie de poursuivre des cours de musique en choisissant du classique, contemporain dans les classes d’instruments ou de faire du chant, la chorale...Et pourquoi pas rejoindre les orchestres pour jeunes et adultes !

Cristina Squarciafichi est professeur de musique et a développé sa propre méthode d’apprentissage et d’éveil musical d’une manière ludique.

Cours de motricité

Les cours de motricité sont dispensés par Véronique Schaufelberger, professeur à l’école municipale de danse.

« On travaille en petits groupes avec de petits engins, autour d’un parachute puis sur un parcours de motricité. Ce travail permet aux enfants de développer leur coordination, d’appréhender la marche pour ceux qui ne marchent pas encore, de développer le sens de l’équilibre, le travail en groupe, etc.

« Pour les nounous, c’est aussi l’occasion de se retrouver pour échanger et de proposer une activité différente aux enfants », explique Véronique.

Le mercredi matin un cours est proposé à toutes les mamans pour des enfants à partir de 9 mois. Avec le même travail que précédemment : comptines, travail avec foulards, balles, etc....et parcours motricité afin de développer l’aisance corporelle.

Le samedi matin, un parcours de motricité permet, à travers des jeux ludiques, de développer habileté et coordination.

Classe d’éveil à la danse

À 2-3 ans, ils font la découverte de la danse de manière ludique à l’aide de petits accessoires (cerceaux, ballons, foulards) et travaillent la coordination et la découverte de leur corps avec un parcours de motricité. Les enfants travaillent seuls sans les parents.

À partir de 4 ans, les petits intègrent l’école de danse en classe d’éveil à la danse : cours le mercredi de 15 h 15 à 16 h.

Les cours sont limités à une douzaine d’enfants.

Cours de gymnastique post-natale pour jeunes mamans avec bébés

Enfin, en ce qui concerne la petite enfance, Véronique propose un cours de gymnastique post-natale pour jeunes mamans avec bébés ; les enfants doivent avoir au moins 6 semaines. Ce cours permet aux mamans de se remettre en forme sans avoir à faire garder leur bébé. Les exercices visent à muscler le dos, les abdominaux, les fessiers et à tonifier le périnée.