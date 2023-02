Murielle Iris, paysanne herboriste, ouvre les portes de son jardin d'aromatiques en plein cœur de Cap-d'Ail

L’opération "Le Salon à la ferme" a pour but de faire découvrir l’agriculture paysanne et de montrer la réalité du métier partout en France. La thématique nationale de cette 3e édition, qui se tient jusqu’à dimanche, porte sur la gestion de l’eau en agriculture paysanne, tant sur le plan qualitatif que quantitatif.

"Dans un contexte de changement climatique, il est urgent de penser la préservation et la répartition équitable de la ressource en eau", expliquent les organisateurs, invitant le public et les élus à se rendre dans les fermes de ce "salon 100% paysan".

Depuis le 16 février, sept fermes des Alpes-Maritimes ont ouvert leurs portes, de l’Esteron à la Roya, de la vallée du Paillon au pied des Baous, en passant par le littoral. Le dernier rendez-vous est donné après-demain, dimanche 26 février, à Cap-d’Ail, au cœur du jardin pédagogique de plantes aromatiques Les Sauvages de Murielle Iris. Rencontre avec cette passionnée de nature et son fidèle compagnon, sa chienne Dalva.

C’est une petite parcelle de terre à flanc de falaise. Un rectangle de nature de 400 m² appartenant à la municipalité de Cap-d’Ail, entouré des magnifiques villas Belle époque si typiques du littoral. Poussez le portail et vous serez accueillis par Dalva, 7 ans, fidèle compagnon à quatre pattes de la maîtresse des lieux, et une splendide vue sur la Méditerranée.

Une première vie dans le cinéma

"C’est vrai, je suis gâtée", admet Murielle Iris lorsqu’on la complimente sur le dégradé de bleu qui s’étend sous nos yeux.

Bienvenue au jardin Les Sauvages, situé à quelques minutes à pied de la gare de Cap-d’Ail. C’est là que la paysanne herboriste a posé ses bagages en 2019 après une première carrière professionnelle a priori loin de la terre… dans le cinéma.

"Viscéralement, j’ai toujours eu besoin de nature, tranche-t-elle. Ça me permettait de m’équilibrer, de m’enraciner. J’avais choisi mon métier dans le cinéma un peu pour cette raison. Ce que j’aimais par-dessus tout, c’était de travailler en extérieur. Et une grande partie de mon travail consistait à trouver des décors à Paris et ses alentours. Lorsque je devais dénicher des décors où il fallait de la nature, comme des vieilles fermes, des squats, des usines désaffectées ou des rivières, j’adorais."

Une première passion dans laquelle Murielle Iris a travaillé 18 ans. "J’ai vécu des choses extraordinaires mais il me fallait autre chose." Loin des plateaux de tournage.

Un voyage en Australie éveille son intérêt pour la permaculture et, par extension, des plantes en général. Un diplôme au Lycée horticole d’Antibes en 2015 et à l’École de Lyon des plantes médicinales lui permettent un tremplin vers sa reconversion.

C'est dans son cabanon qu'elle transforme ses produits. Photo Cyril dodergny.

L’eau de fleur d’oranger de Cap-d’Ail

Très vite, elle se met en quête d’un terrain. Dans les vallées d’abord, mais sans succès.

Contre toute attente et au bout de plusieurs années de recherches, c’est sur le littoral qu’elle dégote un terrain. Dans la commune de Cap-d’Ail donc, où elle a des attaches familiales.

C’est au cours de ses visites aux portes de Monaco qu’elle repère "une petite collection d’agrumes dans le Jardin des Douaniers auxquels personne ne faisait attention. Il y avait un cédrat, une main de bouddha, un lime de Tahiti, six ou sept bigaradiers (oranges amères) et plein de citronniers." Grâce à une convention agricole passée avec la commune pour la cueillette de fleur d’oranger, elle lance l’un de ses produits phares, l’eau de fleur d’oranger de Cap-d’Ail.

Les discussions avec le maire, Xavier Beck, aboutiront à un accord pour que Murielle loue également la petite parcelle qu’elle exploite désormais. "Il y a 40 ans, c’était un jardin municipal de la Ville." Aujourd’hui, elle y a implanté son atelier de transformation de plantes, un jardin pédagogique d’aromatiques et un cabanon de vente.

Jardin ouvert dimanche

C’est là qu’elle attend le public dimanche, de 10h30 à 16h, dans le cadre du Salon à la ferme. "J’accueillerai les gens pour leur montrer ce que je produis et faire de la pédagogie. Ils ont souvent des questions autour de l’utilisation des huiles essentielles."

Sachez que si vous désirez aller plus loin dans la découverte des plantes aromatiques et médicinales, Murielle Iris propose également des ateliers tout au long de l’année. Ceux-ci sont dispensés sur demande, en groupe ou en privé, autour de différentes thématiques comme la digestion, les plantes respiratoires, la gestion du stress par les plantes…

L’occasion d’apprendre à créer un remède, avec lequel les participants pourront repartir. "Ils repartent aussi avec la recette pour qu’ils puissent reproduire ce remède à la maison." Le tout avec des plantes locales faciles à se procurer dans les pépinières de région ou, pour les plus aventureux, dans les différents coins de cueillette du département.