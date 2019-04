Il s’agit de la pire crise humanitaire de l’histoire récente du Mozambique. Les 14 et 15 mars derniers, le cyclone Idai s’est abattu sur la ville de Beira au Mozambique, provoquant des pluies torrentielles sur plusieurs provinces du pays, et affectant plus de 1 850 000 personnes. La ville, quant à elle, est détruite à 90 %.

Suite au passage du terrible cyclone, 483 000 personnes ont dû être déplacées. Des milliers d’entre elles sont hébergées en centres d’accueil d’urgence. L’accès et l’évaluation des dégâts dans les zones les plus inondées restent difficiles. Selon les autorités, au moins 1 000 personnes auraient perdu la vie, et plus de 1 000 personnes ont été directement blessées. Ce chiffre va s’accroître inévitablement dans les semaines à venir.

Malgré ces difficultés, le mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est à pied d’œuvre dans le pays. Mais 31 millions de francs suisses sont nécessaires pour soutenir dans les deux prochaines années 200 000 personnes très vulnérables, victimes de cette catastrophe. Un hôpital mobile pouvant soigner 150 000 personnes est en cours d’installation dans les zones touchées par le cyclone. Des abris, des couvertures et autres biens de première nécessité ont été distribués à plus de 3 000 personnes à Beira. Une unité d’assainissement pour 20 000 personnes y a également été installée, et de l’eau potable pour 15 000 personnes y sera bientôt acheminée.

Pour participer à l’action de la Croix-Rouge au Mozambique, vous pouvez faire un don (1). C’est l’appel que lance aujourd’hui la Croix-Rouge monégasque.