Monte-Carlo : dernière ligne droite

Ils s'étaient fixés quatre années pour métamorphoser Monte-Carlo. Le timing est tenu et les travaux s'achèvent autour de la place du Casino pour livrer un Hôtel de Paris renouvelé et un nouvel espace de vie et de résidence : One Monte-Carlo.

Côté palace, les parties communes viennent d'être livrées : le lobby, la Salle Empire, le patio,...