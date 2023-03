Monacollecte se poursuit sur le Port Hercule ce samedi

Vous souhaitez donner une seconde vie à des objets encore en bon état et dont vous ne vous servez plus ? Ou recycler certains autres en bout de course? Monacollecte est fait pour ça. Inauguré hier par le prince Albert II, l’événement - organisé par la Société monégasque d’assainissement (SMA) et la Direction de l’Aménagement urbain -, invite tous les résidents à venir "jeter utile" en un seul et même lieu.

Fight Aids Monaco à l’honneur

Plusieurs associations caritatives sont présentes toute la journée sur l’esplanade du Port Hercule pour récupérer ce qui peut être réutilisé: vêtements, jouets, livres, matériel informatique, petit électroménager.

"Cette année, nous avons souhaité mettre en avant l’association Fight Aids Monaco, puisque nous avons l’honneur de recevoir le parrainage de la princesse Stéphanie pour cette deuxième édition", a confié le directeur de la SMA, Thierry Francart, au souverain, lors de la visite inaugurale.

L’association, qui accompagne les personnes vivant avec le VIH en Principauté et réalise des actions de prévention, est en effet présente pour récupérer des objets à destination de ses affiliés dans le besoin. Matériel informatique, petit électroménager, vaisselle ou encore linge de maison en bon état peuvent ainsi être déposés dans le chalet de l’association fondée par la princesse Stéphanie, à l’entrée du village Monacollecte. Ils seront triés afin que les dons en état de fonctionner soient redistribués.

Parmi les autres associations présentes : la Croix-Rouge Monégasque, Mission enfance, les Amis du Liban, Semeurs d’Espoir, la Fondation de Nice, l’Association des guides et scouts de Monaco ou encore l’association des parents d’élèves de Monaco. Laquelle réalise une collecte d’uniformes. "Les vêtements inutilisables seront confiés aux filières de recyclage de la SMA. Pour ceux en bon état, nous allons réfléchir à comment leur donner une seconde vie", explique Raffaella Olivieri, présidente de l’APEM.

Les prestataires de traitement des déchets de la Principauté sont également représentés (Paprec, Ecolvetro, Ruvalor, Terradona).

Pièce de théâtre et escape game

Les animations ludiques se poursuivent également aujourd’hui avec, à 10h, 14h et 16h, un atelier de cuisine zéro déchets et, toutes les demi-heures jusqu’à 17 h, un escape game.

À 10h, les visiteurs peuvent assister à une pièce de théâtre participative intitulée "Ratatouille Rhapsody" avec la Compagnie ça s’peut pas. Le spectacle aborde le gaspillage alimentaire et la consommation de saison.

Enfin, tout l’après-midi (de 14h30 à 18h), la mairie - partenaire de l’événement - délocalise son repair café sous le chapiteau du village Monacollecte. L’occasion de venir faire réparer tout objet transportable sur place.